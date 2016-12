Thee Hourz O’ Power – 12/22/16

King Diamond – Christmas

Sodom – Christ Passion

Deicide – Christ Denied

Destroyer 666 – Australian And Anti-Christ

Bathory – The Golden Walls Of Heaven

Immortal – Arctic Swarm

Darkthrone – Arctic Thunder

Dark Funeral – Nail Them To The Cross

Saint Vitus – Saint Vitus

Pentagram – All Your Sins

Venom – Live Like An Angel

Nervosa – Guerra Santa

Judas Priest – Delivering the Goods

Rotting Christ – In Nomine Dei Nostri

Malevolent Creation – The Coldest Survive

Dissection – In The Cold Winds Of Nowhere

Autopsy – In The Grip Of Winter

Deathspell Omega – The Synarchy of Molten Bones

Watain – Death’s Cold Dark

Anata – Cold Heart Forged In Hell

Absu – The Winter Zephyr

Pestifere – Don’t Let The Winter Take You

Crimson Glory – Lady Of Winter

12am

Brocas Helm – Cry of the Banshee

Brocas Helm – Defender of the Crown

Brocas Helm – Drink and Drive

Brocas Helm – Blood Machine

Brocas Helm – Preludius

Brocas Helm – Ghost Story

Brocas Helm – Helm’s Deep

Brocas Helm – Juggernaut

Brocas Helm – Time of the Dark

Brocas Helm – War Toons

Brocas Helm – Never Kissed Goodbye

Brocas Helm – Persian Gulf

Brocas Helm – Children of the Nova Dawn

Brocas Helm – Drink the Blood of the Priest

Angel Corpse – Christhammer

Atheist – Faux King Christ

Slough Feg – High Season II

Omen – Death Rider

Angel Witch – Angel Witch

The Chasm – Storm Of Revelations

Dark Winter – Grim Utterances

Varg – Alter Feind

Enslaved – Frost / Loke

Celtic Frost – Visions Of Mortality

At the Gates – Cold

Amebix – Winter

Jesu – Christmas